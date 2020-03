Hillesheim: Einbrüche in Bäckereien

In der Nacht von Mittwoch, 18. März, 19 Uhr, auf Donnerstag, 19. März, 4.30 Uhr, kam es zu zwei Einbrüchen in Bäckereifilialen in der Wallstraße und in der Kölner Straße in Hillesheim. In der Kölner Straße bleib es bei einem Versuch, die Täter betraten das Gebäude nicht. Aus der Filalie in der Wallstraße wurde Bargeld entwendet. Der jeweilige Sachschaden ist laut Polizei beträchtlich.

Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260, E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de.