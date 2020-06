Oberehe-Stroheich: Mutmaßliche und versuchte Brandstiftung

Oberehe. Am Samstag, 20. Juni, gegen 11.23 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Daun über einen Brand im Bereich der Ortslage Oberehe-Stroheich in Kenntnis gesetzt. Die eintreffenden Kräfte der umliegenden Feuerwehren, sowie der Polizei stellten einen Brand eines Geräte- und Heuschuppens im Bereich des Radweges zwischen Oberehe und Stroheich fest. Dort standen mehrere Rundballen Heu in Flammen. Letztendlich konnten die Heuballen erst abgelöscht werden, nachdem der Besitzer des Stalles diese mit einem Bagger auseinandergezogen hatte. Das Feuer war laut Feuerwehr gegen 12.30 Uhr gelöscht. Aufgrund der Brandentwicklung musste nach Aufnahme des Tatortes von einer vorsätzlichen Brandlegung ausgegangen werden, so die Polizei. Durch den Brand entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Im Einsatz waren 63 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gerolstein, Hillesheim, Kerpen, Leudersdorf, Niederehe, Nohn, Stroheich, Üxheim sowie die Feuerwehr-Einsatzzentrale Hillesheim. Vor Ort waren ebenfalls der Rettungswagen des DRK Rettungsdienstes aus Gerolstein und die Polizei Daun. Des Weiteren teilte die Polizei mit, dass gegen 14.57 Uhr der Polizeiinspektion Daun eine versuchte Brandstiftung an einer Schutzhütte, ebenfalls im Bereich von Oberehe-Stroheich, mitgeteilt wurde. Aufgrund der durch die Beamten durchgeführten Tatortaufnahme ergab sich, dass in einem nicht näher bestimmbaren Tatzeitraum bisher unbekannter Täter durch das Aufbringen eines noch nicht bekannten Brandbeschleunigers versuchten, die hölzerne Schutzhütte im Bereich des Radweges zwischen Oberehe und Stroheich in Brand zu setzen. Es kam nicht zu einem vollständigen Brandausbruch, so dass im Bereich der Schutzhütte lediglich Sachschaden durch Brandzehrung entstand. Hinweise zu den beiden Taten oder den möglichen Tätern an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260.

