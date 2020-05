Sachbeschädigung an Einfamilienhaus

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am vergangenen Samstag mitgeteilt wurde, ereignete sich im Zeitraum vom 24. bis zum 27. April eine Sachbeschädigung an einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße 15 in Hillesheim. Hier begaben sich bisher unbekannte Täter zu dem Anwesen und beschädigten eine Fensterscheibe durch einen "Beschuss" mit einer kleinen Metallkugel. An der Fensterscheibe entstand ein Schaden in Form eines kleinen Lochs in der Glasscheibe.

Hinweise zur Tat an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592/96260.