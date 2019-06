Tolles Staffelfinale im „Film des Lebens“

„Film des Lebens“ – unter diesem Motto stand die diesjährige Entlassfeier der Klassen 9c, 10a und 10b der Realschule plus in Hillesheim. Entsprechend waren die Feiern vorbereitet. Da wurde fleißig für den Abschlussgottesdienst geprobt, die Kirche und die Turnhalle entsprechend geschmückt, Reden geschrieben und sich schick gemacht. Genauso, wie es sich für ein Staffelfinale einer erfolgreichen Serie gehört – alles arbeitete auf den Höhepunkt hin.

Eingeleitet wurde er in der Kirche, mit einem bewegenden Gottesdienst. Anschließend begann die offizielle Verabschiedung in der Turnhalle. Dazu zeigte Michael Fenzel sein musikalisches Talent, anschließend begrüßte Herr Wolff die Ehrengäste, unter ihnen der Bürgermeister der neuen Verbandsgemeinde Gerolstein Hans-Peter Böffgen. Nele Struss (10a) bedankte sich als Schülervertreterin bei allen Lehrern, Eltern, Schülern und vielen weiteren Helfern für die letzten Jahre. Nun mussten Herr Bischoff und Herr Wolff Janine Götten und Marie Billaudelle ein Interview zur Klasse 10a geben. Bevor Franziska Pinn im Namen der 10b ihren Dank aussprach, sang der Chor der 10-er das Lied „An Tagen wie diesen“. Auch die Klasse 9c zog musikalisch nach und bedankte sich im Anschluss durch Michael Fenzel und Julia Bach bei allen, die ihnen hilfreich zur Seite standen. Langsam näherte sich der Höhepunkt. Nach der Rede der Schulleiterin Frau Stabel, kam es zu einem Highlight des Tages – die Überreichung der Ehrenurkunde der Ministerin für besonderen Einsatz. Diese bekam in diesem Jahr Nele Struss (10a) und Chiara Incardona (10b). Im Anschluss wurden die Klassenbesten des Jahrganges durch Frau Stabel und der Vorsitzenden des Fördervereins der Schule Frau Servos ausgezeichnet. In der Klasse 9c waren das Ibrahim Konu und Julia Bach, in der 10a Nelly Gessler sowie Janine Götten und Paul Gudkov (beide hatten den gleichen Notendurchschnitt) und in der 10b Melissa Grotte und Annemarie Popov.

Es gab für die Klassen 9c, 10a und 10b ein letztes Mal Zeugnisse. Die Zeugnisse wurden durch Frau Stabel und die entsprechenden Klassenlehrer überreicht, welche vorher allerdings noch einmal die gemeinsame Zeit Revue passieren ließen und auch von ihren Klassen „ausgezeichnet“ wurden.