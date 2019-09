Unfall unter Alkoholeinfluss: Auto ausgebrannt

Filmfestivals für vier Jahre beschlossen

Simmern. Das erfolgreiche erste Filmfest in Simmern war nur der Auftakt: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. September, einstimmig (mit einer Enthaltung) beschlossen, auch in den Jahren 2020 bis 2023 das Event weiterzuführen. Der Name: Heimat Europa.

