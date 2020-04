Waldbrand frühzeitig entdeckt

Ein bislang unbekannter Täter setzte am Freitag, 17. April, gegen 16.50 Uhr, am Waldrand am Reinertsberg zwischen Oberehe und Dreis-Brück Geäst in Brand. Ein zufällig vorbeikommender jugendlicher Fahrradfahrer erkannte den aufsteigenden Qualm, fuhr nach Hause und verständigte anschließend die Feuerwehr. Als er zum Tatort zurückkehrte, war der Täter verschwunden. Der Zeuge hatte sich dem Täter nur bis zu einer gewissen Entfernung genähert. Aufgrund der Statur handelte es sich laut Zeuge vermutlich um einen jugendlichen Täter. Er soll ca. 1,60m bis 1,70m groß, schlank und vermutlich blond gewesen sein. Er trug ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose.

Nach Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand schnell abgelöscht werden. So wurde die Brandfläche im Wald auf rund zehn Quadratmeter begrenzt. Es verbrannten auf dem Boden liegende Äste und der Stamm einer Fichte wurde bis zu einer Höhe von circa einem Meterr angebrannt. Nur der frühzeitigen Entdeckung des Brandes und des schnellen Eintreffens der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist. Es ist davon auszugehen, dass der Brand aufgrund der derzeitig trockenen Witterung schnell auf andere Bäume übergegriffen hätte. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Dreis-Brück, Dockweiler und Waldkönigen mit mehreren Löschfahrzeugen und 41 Feuerwehrleuten.

Hinweise an die Polizei Daun, Tel. 06592/96260