»Weltreise« in Zeiten von Corona

Der Pfadfinderstamm „Balu“ hatte eine Idee, die über 100 Mitglieder, überwiegend Kinder im Alter von 4 bis 17, auch in der Corona-Zeit gemeinsam zu beschäftigen, ohne direkten Kontakt zu haben. Seit Mitte März fallen auch hier die wöchentlichen Gruppenstunden aus. Schnell war die Idee einer Schnitzeljagd geboren. Es wurde ein Account bei Instagram eingerichtet und kleine gestrickte Tiere besorgt, die auf Weltreise gehen wollen. Zunächst gingen am 11. April #BaluKroko, #BaluTiger und #BaluEsel an den Start. Verpackt in einem Einmachglas, mit Laufzettel und Stift ausgestattet, wurden die drei in und um Hillesheim ausgesetzt. Zu jedem Tier wurde dann ein Rätsel gepostet, dass die Kinder lösen müssen, um an das Ziel zu gelangen.Wird das Tier gefunden, trägt man Name und Fundort auf dem Zettel ein, versteckt das Glas an einem neuen Ort und überlegt sich ein neues kleines Rätsel für das nächste Versteck. Die Aktion kam so gut an, dass nur wenige Tage später zwei weitere Weltenbummler dazu kamen: #BaluPingu und #BaluBuddel (Maulwurf). Die Pfadfinder aus Hilles­heim zeigen, dass auch in Zeiten von Corona ein Miteinander stattfinden kann. Ganz ohne persönlichen Kontakt, aber mit jeder Menge Spaß. Jeder, der Lust hat, kann an der Weltreise teilnehmen. Aber man muss schnell sein, denn die Hillesheimer Pfadfinder sind ihren fünf Weltenbummlern stets auf den Versen.

So nimmst Du an der "Schnitzeljagd" teil:

Reise mit dem kleinen Tiger, Esel, Krokodil, Pinguin und Maulwurf um die Welt! Wenn Du eines der Tiere finden möchtest, musst Du das kleine Rätsel auf dem Instagram-Profil »stammbalu« lösen.

Mache dann bitte ein Foto mit dem Tier und poste es auf Instagram. Verwende #balutiger / #baluesel / #balukroko / #balupingu / #balubuddel und verlinke @stammbalu.

Damit die Reise weiter geht, musst Du das Tier mitnehmen und wieder an einem anderen Ort verstecken. Überlege Dir ein kleines Rätsel, damit es nicht jeder direkt finden kann.

Poste das Rätsel für das neue Versteck auf Instagram, verwende #balutiger / #baluesel / #balukroko / #balupingu / #balubuddel und verlinke @stammbalu. Bitte schreibe »stammbalu« zusätzlich eine Nachricht.