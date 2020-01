Zündeleien an Bushaltestelle

Am vergangenen Freitag, 24. Januar, wurde der Polizei in Daun mitgeteilt, dass zum wiederholten Male an der Bushaltestelle in der Wallstraße in Hillesheim durch einen bisher unbekannten Täter der Mülleimer durch ein Feuer beschädigt wurde. Mitte Januar kam es dort zu einem ähnlichen Vorfall. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Daun unter Tel. 06592-96260 und per E-Mail an pidaun@polizei.rlp.de entgegen.