Motorradfahrer bei Unfall verletzt, Verursacher flieht

Am Donnerstag, 20. August, gegen 15.20 Uhr, war ein 55 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Viersen in einer Gruppe auf der K 39 von Gelenberg in Richtung Boxberg unterwegs. In einer Kurve kam den Fahrern ein weißes Auto auf deren Fahrbahn entgegen. Beim Ausweichen verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und überschlug sich. Bei dem Sturz verletzte sich der 55-Jährige leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der unbekannte Autofahrer flüchtete. Die Polizei Daun sucht Zeugen, Tel. 06592/96260.