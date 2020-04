Aus für Frühlingsmarkt und Kirmes

In diesem Jahr sollte die 12. Ausgabe des Frühlingsmarktes in Jünkerath stattfinden. Der Frühlingsmarkt Ende April und der Kürbismarkt im Herbst locken jedes Jahr viele Besucher nach Jünkerath. Neben den zum verkaufsoffenen Sonntag geöffneten Geschäften warten auf die Gäste immer wieder verschiedenste Aktionen. Die Märkte werden von der Interessengemeinschaft (IG) Jünkerath organisiert. Der Vorsitzende Otto Spodat zeigt sich traurig angesichts der Absage des Marktes: »Die Entscheidung zur Absage fiel sehr kurzfristig vor zwei, drei Wochen. Wir hatten die Hoffnung, dass sich die Situation beruhigt, aber die Gesundheit geht aktuell ganz klar vor.« Nun stehe man aber bereits in den Startlöchern für die Planung des Kürbismarktes im Herbst und auch die IHK-Aktion »Heimat shoppen« steht für die IGJ im September dieses Jahres wieder auf dem Programm.

Kirmes findet 2021 mit gleichem Programm statt

Auch die Kirmes im Jünkerather Ortsteil Glaadt ist für viele ein Highlight, 2020 aber aufgrund des Coronavirus abgesagt – die erste Absage in »Friedenszeiten« in der 95-jährigen Geschichte der Kirmes. Sven Simonis, Vorsitzender des Kirmesvereins Glaadt, erklärt zur Absage: »Die Reaktionen im Verein waren alle positiv und verständlich. Hier hat keiner an der Entscheidung, auch weil Sie recht frühzeitig getroffen wurde, gezweifelt oder diese kritisiert.« Man habe sich mit allen Musikern, insbesondere auch mit Viera Blech, darauf einigen können, die Verträge auf 2021 umzuschreiben. Dann soll die Kirmes mit gleichem Programm voraussichtlich vom 7. bis 10. Mai 2021 stattfinden. Die bereits gekauften Tickets für Viera Blech behalten ihre Gültigkeit. »Wir haben ein volles Programm für 2021 und freuen uns umso mehr auf die Kirmes im kommenden Jahr«, so Simonis.

Kirmesprogramm 2021:

Freitag: "Neo Party" mit Music Express

Samstag: 19:30 Uhr Viera Blech; anschließend 80er/90er Jahre Party mit DJ Chris Miller

Sonntag: Frühschoppen mit den Eifeler Dorfmusikanten; anschließend 2. Glaadter Tupp-Turnier unter der Begleitung von Hajo am Jerätschen