Einbrüche in Ormont

In der Nacht von Mittwoch, 21. August, auf Donnerstag, 22. August, kam es zu zwei Einbruchsdelikten in Firmengebäude in der Waldstraße in Ormont. Bisher unbekannte Täter verschafften sich jeweils durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden. Eine Alarmauslösung an einem dieser Gebäude deutet auf eine Tatzeit gegen 00.20 Uhr hin. Hinweise an die Polizei in Prüm, Tel. 06551/9420, E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de.