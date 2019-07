Fahrraddiebstahl im Ferienpark

Starkregen in Niederehe

Niederehe. Starker Regen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag für mehrere vollgelaufene Keller, Unterspülungen und weitere Schäden gesorgt. In der Nacht von Samstag, 27. Juli, auf Sonntag, 28. Juli, sorgte Starkregen für einen Großeinsatz mehrerer Wehren in Niederehe. Ab 2.30 Uhr kam es laut der Freiwilligen Feuerwehr Niederehe in der Ortslage Niederehe zu mehreren vollgelaufenen Kellern…