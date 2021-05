Kugel mit Zwille abgefeuert

Leergut gestohlen

Remagen. In der Nacht von Donnerstag, 20. Mai, auf Freitag, 21. Mai, ereignete sich ein Einbruch in das Gelände eines Getränkehandels in Remagen.Die Täter entwendeten dabei Pfandflaschen in noch unbekannter Anzahl. Mutmaßlich in diesem Zusammenhang könnte ein Fund von zahlreichen leeren schwarzen Getränkekisten ohne Werbeaufschrift am Gelände des Sportvereins Remagen-Kripp stehen.…