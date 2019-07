Unbekannte schlitzen Sprungkissen auf

Wie die Polizei Prüm jetzt mitteilte, ist es in der Nacht von Samstag, 20. Juli, auf Sonntag, 21. Juli, im Ferienpark Landal Wirfttal in Stadtkyll zu einer Sachbeschädigung gekommen. Hierbei wurde das sich unmittelbar neben dem Minigolfplatz befindliche Sprungkissen mittels eines scharfen Gegenstands aufgeschnitten. In der selben Nacht wurden im Ferienpark auch drei Fahräder entwendet. Hinweise an die Polizei Prüm, Tel. 06551/9420 oder E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de.