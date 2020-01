Unfall zwischen Birgel und Jünkerath

Flüchtlinge im großen Stil betrogen

Idar-Oberstein Stadt. Das Landgericht Bad Kreunach verhandelt am Dienstag, 21. Januar, über einen besonderen Fall von Betrug. Das Amtsgericht Idar-Oberstein hatte den jetzt 41 Jahre alten, erheblich einschlägig vorbestraften Angeklagten aus Idar-Oberstein schon wegen Betrugs in 57 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. In weiteren 15 Fällen wurde er freigesprochen. Der Mann soll im Jahr 2016 bei dem DRK-Kreisverband Birkenfeld angestellt gewesen sein und in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Birkenfeld als Dolmetscher und in der Sozialbetreuung von dort untergebrachten Flüchtlingen eingesetzt worden sein, da er Arabisch als Muttersprache spricht. Er soll aufgrund seiner Dolmetschertätigkeit und seines dominanten Auftretens für viele Flüchtlinge der wichtigste Ansprechpartner gewesen sein und ihnen als „Chef“ erschienen sein.

