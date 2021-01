Unfallflucht in JÃ¼nkerath

Our Dissertation Layout service is working twenty-four hours per day, AUPaperWriting.com is a great place to find a reliable person to write your paper. Am gestrigen Sonntag, 24. Januar, stellt eine Anwohnerin der Gönnersdorfer Straße in Jünkerath gegen 12.15 Uhr fest, dass der vor ihrem Anwesen geparkte BMW in der Nacht zuvor beschädigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass ein Auto vermutlich aus Richtung Gönnersdorf kommend in Richtung Jünkerath fuhr und mit dem Heck des geparkten BMW kollidierte. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Aufgefundene Fahrzeugteile deuten auf einen Ford hin. Das flüchtige Fahrzeug dürfte laut Polizei vorne rechts beschädigt sein.

Die Polizeiinspektion Prüm sucht nach Zeugen des Verkehrsunfalls oder eines entsprechend beschädigten Fahrzeugs, Tel. 06551/9420, E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de.