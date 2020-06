Facebook Gewinnspiel

Teilnahmebedingungen

1. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; wir machen das, weil wir Spaß daran haben, nicht um jemanden zu verärgern oder um uns mit ihm zu streiten. Vor allem nicht vor Gericht.

2. Veranstalter des Gewinnspiels ist Weiss-Verlag GmbH & Co. KG, Hans-Georg-Weiss-Str. 7, 52156 Monschau. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Facebook ist lediglich die Plattform, auf der die Weiss-Verlag GmbH & Co. KG die Gewinnspielaktion vermarktet. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern der Weiss-Verlag. Sämtliche Fragen, Kommentare und/oder Beschwerden zum Gewinnspiel sind ausschließlich an den Weiss-Verlag zu richten.

3. Zeitraum des Gewinnspiels ist vom 29.06.20 bis einschließlich 05.07.2020 um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird durch Zufall ermittelt!

4. Der Gewinner wird am 06.07.2020 durch Zufall ausgelost und über den Facebook-Post informiert. Den Gewinnern steht es frei, über welchen der vorhandenen Kanäle sie uns ihre personenbezogenen Daten zwecks Gewinnübergabe mitteilen (Telefon, E-Mail, FB-Nachricht u.ä.). Wir bitten um zeitnahe Rückmeldung. Wir weisen lediglich darauf hin, dass die Übermittlungskanäle unterschiedlichen Schutz der Daten gewährleisten.

5. Der Teilnehmer nimmt durch das Liken des Bildposts sowie das Kommentieren unter dem Bildpost und durch Abonnieren der Facebook-Seiten Fridolin Familienmagazin und Heinrichshof Blankenheim Deutschland am Gewinnspiel auf Facebook teil.

6. Als Gewinn verlosen wir eine Tagesfreizeit auf dem Heinrichshof. Es ist keine Barauszahlung möglich. Der Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Etwaige Ausnahmeregelungen in Absprache und mit Zustimmung des Weiss-Verlag GmbH & Co. KG sind im Einzelfall möglich.

7. Teilnahme innerhalb Deutschlands und Österreichs möglich. Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt der Verlosung über 18 Jahre alt sein oder die Zustimmung der Eltern eingeholt haben.

8. Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

9. Der Weiss-Verlag GmbH & Co. KG behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu.

10. Der Weiss-Verlag GmbH & Co. KG haftet nicht für Schäden die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen, es sei denn, der Gewinnspielanbieter bzw. dessen Erfüllungsgehilfen handeln vorsätzlich oder grob fahrlässig. Hiervon unberührt bleiben etwaige Ersatzansprüche aufgrund der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von wesentlichen Vertragspflichten.

11. Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten der Teilnehmer, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir oder von uns beauftragte Partner/Dienstleister werden die Angaben zur Person des Teilnehmers sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechtes verwenden. Wir werden die Informationen nur insoweit speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist bzw. eine Einwilligung des Teilnehmers vorliegt. Dies umfasst auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht. Der Teilnehmer kann jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Facebook steht in keiner Verbindung zu diesem Gewinnspiel.

12. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke.