Rezept Einhorn Torte

Zutaten für den Biskuitboden:

6 Eier

1 Pkt. Vanillezucker

180 g Zucker

280 g Mehl

2 TL Backpulver

Abrieb einer Zitrone

Zubereitung:

Die Eier, Vanillezucker und Zucker min. 30 min. schaumig rühren. Durch das lange aufschlagen, geht der Biskuit besonders gut auf. Anschließend Mehl und Backpulver vermischen und unter die Eis – Zuckermasse heben. Zum Schluss noch den Zitronenabrieb unterheben. Den Teig nun in eine 26 er Springform füllen und im Vorgeheizten Backofen 50 min. bei 175 °C backen. Nach dem Backen den Kuchen Vollständig abkühlen lassen. Ich backe den Biskuit immer 2 Tage vorher, so lässt er sich am besten schneiden.

Zutaten für die Erdbeer-Mascarpone Creme:

250 g Erdbeeren

250 g Mascarpone

150 g Zucker

1 Pkt. Vanillepuddingpulver zum kochen

400 ml Milch

Zubereitung:

Vanillepudding nach Anleitung aber mit nur 400 ml Milch kochen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen, ich koche Ihn immer abends und lasse Ihn über Nacht abkühlen. Die Erdbeeren halbieren und mit dem Zucker vermischen und mind. 3 Stunden stehen lassen, ich lasse sie immer über Nacht stehen, damit sie genügend Flüssigkeit ziehen. Nach dem der Erdbeeren genügend Flüssigkeit gezogen haben, werden diese fein püriert und unter den abgekühlten Vanillepudding gerührt, ich verwende hier einen Handmixer. Zum Schluss wird die Mascarpone unter gerührt.

Zutaten Erdbeerspiegel:

750 g Erdbeeren

100 g Zucker

1 Pkt. Tortenguss rot

Zubereitung Erdbeerspiegel:

Erdbeeren viertel und mit Zucker verrühren. Den Tortenguss mit ca. 350 ml Flüssigkeit aufkochen und mit den Erdbeeren vermischen.

Zutaten weiße Schokolade-Mascarpone Creme:

250 g Weiße Schokolade

250 g Mascarpone

250 Frischkäse

Zubereitung der weißen Schokoladen-Mascarpone Creme:

Die Weiße Schokolade klein hacken und über einem Wasserbad schmelzen. Nach dem die Schokolade geschmolzen ist, diese etwas abkühlen lassen. In der Zwischenzeit die Mascarpone und den Frischkäse zusammen verrühren und die Weiße Schokolade unter rühren.

Zutaten Buttercreme:

1 Pkt. Vanillepuddingpulver

500 ml Milch

100 g Zucker

250 g Butter

10 Tropfen Vanille-Butter Aroma

Lebensmittelfarbe nach Wunsch

Zubereitung der Buttercreme:

Vanillepudding nach Anleitung kochen und auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Die Butter sollte ebenfalls Zimmertemperatur haben. Nach dem Der Pudding abgekühlt ist, schlagen wir die Butter mit dem Vanille- Butter Aroma auf und geben Löffelweise den Pudding in die Butter. Das machen wir solange bis alles vermischt ist. Ich habe die Buttercreme in 5 gleich große Mengen geteilt und mit Lebensmittelfarbe vermischt.

Erster Schritt zur Torte:

1. Aus dem Biskuit drei gleichgroße Böden schneiden. 2. Nun legen wir den ersten Boden auf ein Cakebord oder eine Tortenplatte und legen einen Tortenring drum. 3. Auf den ersten Boden spritzen wir mit dem Spritzbeutel einen ca. 5 cm breiten und hohen Rand. Dann wird mit ca. der hälfte des Erdbeerspiegel eine gleichmäßig Schicht bis an den vorher gespritzten Rand gegeben. 4. Danach wird der zweite Boden drauf gelegt und wieder wie in Schritt 3 weiter gemacht. 5. Zum Schluss legen wir den dritten Boden als Abschluss drauf und stellen die Torte mind. 3 Stunden kalt.

Zweiter Schritt zur Torte:

1. Der Tortenring wird nun vorsichtig entfernt. 2. Danach streichen wird die Torte mit der weißen Schokoladen-Mascarpone Creme ein. Es sollt kein Biskuit mehr zu sehen sein. 3. Nun stellen wir die Torte wieder in den Kühlschrank für min. 1 Stunde. 4. Zum Schluss streichen wir die Torte mit dem Rest der Creme so ein, dass alles glatt ist und stellen die Torte wieder für min. 1 Stunde in den Kühlschrank.

Dritter Schritt zur Torte:

Nun werden das Horn, die Ohren und die Augen platziert. Diese kann man aus Fondant machen, ich habe diesmal ein fertig gekauftes Set gewählt, da man dieses wiederverwenden kann und die Kids auf dem Geburtstag nicht so gerne Fondant essen. Mit einem Spitzbeutel werden nun Rosen und Blumen aus Buttercreme je nach gefallen gespritzt. Ich habe verschiedene Blumen gewählt und die Buttercreme in verschiedenen Farben mit Lebensmittelfarbe eingefärbt.

Viel Spaß beim nach Backen

Euer Fridolin Team