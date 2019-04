Trotz Pollenflug tief Durchatmen - 8 Tipps gegen Pollen

Ab Februar beginnt die Pollensaison! Hasel und Erle lösen die ersten Pollenallergien des Jahres aus. Der allergische Schnupfen entsteht durch Pollen (Blütenstaub), die sich durch die Luft zum Leidwesen aller Allergiker ausbreiten und bei Berührung mit den Schleimhäuten allergische Reaktionen bis zu allergischem Asthma hervorrufen können. Als erster Höhepunkt des Pollenflugs in Deutschland ist der Februar zu nennen. Wie stark die Pollen von Birke, Esche, Hasel, Erle & Co fliegen, hängt von der Konzentration der Allergene pro Kubikmeter Luft ab. Je nach Wetter ist dieser Wert niedrig bis hoch einzustufen. Ein Pollenkalender kann bei Heuschnupfen Abhilfe schaffen. Wie das funktioniert, zeigen wir Dir in diesem Artikel.

Allergie erkennen durch Pollenkalender + Standort

Hast du dich mal gefragt, was der Auslöser deiner Allergie ist? Die Frage, warum du Heuschnupfen hast, kannst du mithilfe eines Pollenflug-Kalender eingrenzen. Meldet sich Deine Pollenallergie bereits im Februar ist es wahrscheinlich, dass du allergisch auf Hasel reagierst. Nimmst du die Symptome erst im April wahr, kann es sein, dass du gegen die Pollen von Esche und Birke reagierst. Zum Juni hin ist es wahrscheinlich, dass Dein Heuschnupfen durch die Pollen der Linde ausgelöst wird. Die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst hat es sich zusammen mit dem Deutschen Wetterdienst (dwd) zur Aufgabe gemacht, eine aktuelle Pollenflugvorhersage und einen Pollenflug-Gefahrenindex zur Minderung der Belastung von deutschen Allergikern durch Pollenflug zu erstellen. Diese Informationen kannst du hier einsehen. Interessiert du dich vor allem für die Pollenbelastung in NRW, so lohnt es sich, die Pollenflug-Vorhersage von wetteronline.de zu nutzen.

Worauf man bei Kindern speziell achten sollte

Wenn du selber Heuschnupfen hast, auf Pollen empfindlich reagierst oder auf eine andere Weise Allergiker bist, sind die Chancen hoch, dass Dein Kind ebenfalls eine Allergie entwickelt. Heuschnupfen lässt sich allerdings gut behandeln. Zeigen sich also in der Heuschnupfen-Saison typische Symptome oder Beschwerden wie Schnupfen, verstopfte Nase, eine Erkältung oder ähnliches, sind dies Anzeichen dafür, dass Dein Kind eine Allergie entwickelt oder bereits eine Pollenallergie besitzt. Treten diese Beschwerden bei trockenem Wetter und bei starkem Pollenflug auf, verhärtet sich der Verdacht natürlich. Um der Sache auf den Grund zu gehen, ist die sicherste Methode einen Arzt aufzusuchen. Hier gilt: "Je früher, desto besser", denn durch Pollenflug ausgelöster Heuschnupfen kann sich zu Allergie bedingtem Asthma entwickeln, wenn er nicht behandelt wird. Stellt sich heraus, dass Dein Kind unter Heuschnupfen leidet, kann der Arzt eine entsprechende Behandlung wie Hyposensibilisierung oder eine Therapie mit Medikamenten anordnen. Unter diesem Link findest du den nächsten Arzt in deiner Nähe.

Unsere 8 Tipps gegen Beschwerden bei Pollenflug: