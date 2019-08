7-wöchiger Kurs: Erfinde dich neu!

Leuchtende Gärten Zülpich 2019

Anzeige. Jedes Jahr lässt sich der Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld etwas neues einfallen. Seien Sie auch dieses Jahr dabei, wenn mystische Klänge, faszinierende Farbenspiele, zahlreiche Lichtobjekte und wunderschöne Projektionen den Park am Wallgraben wieder einmal in die „Leuchtenden Gärten Zülpich – mit Energie von e-regio" verwandeln. Letztes Jahr verlegte Wolfgang Flammersfeld mit seinen Mitarbeitern Rund fünf Kilometer Kabel und verarbeitete mehr als 400 Lampen, Lichter und Scheinwerfer. Der Lichtkünstler gestaltet die mittelalterliche Szenerie entlang der historischen Stadtmauer zu einer magischen Licht-Oase voller Faszination und kleiner Geheimnisse. Alle Lichtobjekte fertigt Flammersfeld selbst an. Die Materialien sind dabei so einfach wie möglich: Dachlatten, fluoreszierende Platten oder Polyethylen. Das Ergebnis ist einfach magisch und verzaubert alle Besucher. Tauchen Sie ein in eine wundervolle Welt zwischen Phantasie und Wirklichkeit und lassen Sie sich von magischen Illuminationen, faszinierenden Klängen und dem einmaligen, historischen Ambiente des Parks am Wallgraben begeistern! Leuchtende Gärten Zülpich 2019 Die „Leuchtenden Gärten Zülpich – mit Energie von e-regio" finden jeden Abend im Zeitraum von Freitag, 13. September bis Sonntag, 29. September 2019 von 20 bis 24 Uhr im Park am Wallgraben statt. Einlass ist bis 23 Uhr. Die Veranstaltung findet im Park am Wallgraben Zülpich (Mühlenberg 10, 53909 Zülpich) statt. Eingang ist an der kurkölnischen Landesburg. Parken ist in den Abendstunden kostenfrei. Bitte folgen Sie der Parkplatzbeschilderung am Gelände. Gerne können Sie auch ihre Vierbeiner mitbringen. Bitte beachten Sie das Hunde angeleint mitgeführt werden können. Fahrräder dürfen nicht in den Park am Wallgraben mitgenommen werden. Tickets für die leuchtenden Gärten im Seepark Zülpich Tickets für die Leuchtenden Gärten können Sie an der Abendkasse am Eingang zum Park am Wallgraben kaufen. Tickets sind vor dem Veranstaltungsbeginn an der Kasse des Seepark Zülpich (Am Wassersportsee 7, 53909 Zülpich) und an der Information des Rathauses Zülpich (Markt 21, 53909 Zülpich) erhältlich. Auf der Seepark-Zülpich Webseite wird das genaue Datum bekannt gegeben. Eintritt ohne Dauerkarte: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre: 7,00 Euro3-Tages-Ticket Erwachsene & Jugendliche ab 14 Jahre: 18,00 EuroKinder 6-13 Jahre: 3,50 Euro3-Tages-Ticket Kinder 6-13 Jahre: 8,00 Euro Eintritt mit Dauerkarte: Erwachsene: 3,50 Euro3-Tages-Ticket Erwachsene: 8,00 Euro Kinder und Jugendliche mit Dauerkarte, sowie Kinder bis einschließlich 5 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Infos finden Sie auf : www.leuchtende-gaerten.de

