Auszeit vom Alltag

Anzeige.

Das Leben mit Kindern ist das Schönste auf der Welt. Trotzdem verursacht das Eltern-Dasein - auch in Verbindung mit der Arbeit - oftmals Stress und lässt uns unentspannt sein. Ein Wochenende in einer anderen Umgebung, an dem man einfach mal tief durchatmen kann, hilft Körper und Seele, sich zu regenerieren. In diesem Artikel findest Du 5 Tipps, wie du Dein Wochenende so erholsam und entspannt wie möglich erleben kannst!

1. Gute Planung ist das A und O

Was bedeutet Entspannung für Dich? Wo kannst Du am besten von Deinem Alltag loslassen? Lege für Dich fest, wo Du das Wochenende verbringen möchtest, wie und mit wem. Erst dann sollte das Ziel den Erholungs-Kriterien entsprechend ausgesucht werden. Der Preis sollte zunächst eine geringere Rolle spielen. Für eine möglichst stressfreie Anreise muss Dein Ziel gut erreichbar sein. Um Dich nicht mit Planung gewisser Aktivitäten vor Ort auseinandersetzen zu müssen, kannst Du Deine Tipps und Hinweise für die Aktivitäten an dem gewünschten Standort in Reiseführern und auf Webseiten etc. nachschauen, aber auch Blogs eignen sich optimal, um Eindrücke und Erfahrungen anderer zu sammeln. Gute Planung steigert außerdem die Vorfreude!

2. Spätes Check-Out für extra Entspannung

Wenn Dir das frühe Aufstehen am Sonntag zu lästig ist und Du lieber mit einem ausgiebigen Frühstück in aller Ruhe in den Tag starten möchtest, solltest Du bei der Buchung des Hotels darauf achten, dass die Option zum Late Check-Out besteht. Bei einem Late Check-Out muss das Hotelzimmer nicht wie gewohnt gegen 10 Uhr geräumt sein, in der Regel hat man bis zum Nachmittag Zeit. So endet Deine Auszeit nicht schon am Samstag Abend.

3. Nur das Nötigste mitnehmen

Trenne Dich von sperrigem Gepäck. Große Koffer verursachen Stress beim Tetris im Kofferraum oder auch beim Reisen mit der Bahn. Für ein entspanntes Wochenende brauchst Du nicht viel, denn die Erholung findest Du vor Ort. Ein weiterer Vorteil: mehr Platz für Neues! Du kannst ganz entspannt shoppen gehen, ohne Dir Sorgen zu machen, ob auch genug Stauraum für Deine neuen Schätze vorhanden ist.

4. Wellness-Angebote nutzen

Für Körper und Seele gibt es nichts erholsameres als einen Wellness-Tag mit viel Entspannung für Körper und Geist. Egal ob Massage, Spa, Therme mit Palmenparadies, Schwimmbad oder ein einfaches entspanntes Bad. Das Angebot des Hotels sollte so ausgiebig sein, wie Du es benötigst.

5. Unser Hotel-Tipp für Dein Wohlfühl-Wochenende: das Welcome Parkhotel Euskirchen

Für ein entspanntes Wochenende im Rheinland empfehlen wir das Welcome Parkhotel in Euskirchen. Die Stadt Euskirchen ist optimal an die Autobahn und an den Schienenverkehr angeschlossen und die Städte Köln, Bonn sowie Aachen sind problemlos und schnell erreichbar. Das Welcome Hotel Euskirchen bietet vom Classic Zimmer bis zur Spa-Suite eine Vielzahl an gut ausgestatteten und geräumigen Zimmern zur komfortablen Übernachtung. Bei der Buchung besteht zudem die Möglichkeit zum Late Check-Out. Das 4-Sterne Hotel am Tor zur Nordeifel bietet jedem Gast den Luxus, den er braucht. Wenn Dir der 80 Quadratmeter große Wellnes-Bereich nicht genügt, ist auch die Badewelt Euskirchen nicht weit entfernt. Hier bekommst Du einen Urlaub wie unter Palmen. Mit dem Bus kann das Schwimmbad in etwa 10 Minuten erreicht werden. In der Badewelt erwartet Dich ein Palmenparadies sowie ein umfangreiches Wellness-Angebot. Das Palmenparadies bietet Dir pures Südsee-Feeling mit echten Palmen und sogar einer Poolbar im Wasser. In der Therme Euskirchen findest Du einen großen Sauna-Bereich, Relax-Liegen und viele verschiedene Becken, die Deinen Körper entspannen lassen. Highlights sind die türkisblaue Lagune, eine Kino-Sauna, ein Calcium-Lithium-Becken sowie eine Koi-Sauna. Nach einem langen erholsamen Tag in der Badewelt Euskirchen sehnt sich der Körper nach einem gutem Essen. Das zum Hotel zugehörige Restaurant in Euskirchen bietet Dir gehobene italienische Küche oder aber auch großes, energiereiches Frühstück für den perfekten Start in den Tag! Insgesamt ist das Welcome Parkhotel in Euskirchen mit der schnell erreichbaren Therme also das passende Hotel für eine spontane Wellness-Reise.