Erlebnismuseum für die ganze Familie

Anzeige. Kinder und Museen - zwei Welten begegnen sich? Keinesfalls. Wenn Ihr Kind Fragen zum Thema Geschichte stellt und Sie als Eltern nicht immer die passende Antwort haben können Sie die ganze Familie in die Erlebniswelt des Freilichtmuseums in Kommern entführen. Hier werden Antworten auf Fragen gegeben die zum Erleben und Entdecken sind. Für die ganze Familie werden interessante und historische Themen behandelt die zum Mitmachen einladen. Museum über Menschen Das familienfreundliche Freilichtmuseum in der Eifel lockt mit extra Angeboten, Ausstellungen und Veranstaltungen die auf die Wünsche von Kids und Jugendlichen eingehen. Das Museum ist ein Museum für Familien über Menschen, ihre Lebenswelten und ihre Heimat. Das Leben und Wirken in früherer Zeit steht im Mittelpunkt der Ausstellung. Die spannenden Menschen im Museum, wie "Bäuerin", "Schmied" oder "Mausefallenkrämerin" zeigen Eltern und Kindern die traditionellen Arbeiten und erklären den geschichtlichen Hintergrund dazu. Die Ausstellung lädt Groß und Klein zum Mitmachen ein. Erlebnismuseum Entdecken Sie die Gebäude und Baugruppen, die typisch für die Eifel sind, den Niederrhein, das Bergische Land und den Westerwald. Besonders spannend ist der Marktplatz Rheinland. Auch wenn der kleine Marktplatz noch am Anfang der Aufbauarbeiten ist, gibt es hier schon einiges zu sehen: Nissenhütten, Bungalow, Gaststätten und vieles mehr. Dieser Marktplatz bietet einen etwas anderen Familien-Ausflug. Jeder kann den Aufbau des rheinländischen Marktplatzes in der Eifel unterstützen. Wenn Sie von entsprechenden Häusern gehört haben, die eventuell abgerissen werden sollen, oder bei denen die Besitzer ihr Geschäft aufgeben müssen dann teilen Sie diesen Hinweis mit dem Freilichtmuseum in Kommern. Hier können Sie Ihren Beitrag zur Sammlung leisten: https://marktplatz-rheinland.lvr.de/de/wir_suchen___/wir_suchen_1.html Kindermuseum mit historischen Tieren In einem Museum in der Natur und auf dem Land laufen Ihnen selbstverständlich Pferde Kühe, Schweine, Gänse und Hühner über den Weg. Denn das Museum will nicht nur zeigen, wie die Menschen früher gewohnt und gelebt haben, sondern auch was sie in den Gärten und Feldern angebaut haben und welche Tiere zum bäuerlichen Hof dazu gehörten. Die Tierrassen, die im Museum leben, sind heute oft vom Aussterben bedroht. Die Erhaltung dieser historischen Rassen ist für das Museum wichtig, sodass es sich an Rückzüchtungsprogrammen engagiert. Nicht alle Tiere, die Sie im Museum sehen können, gehörten zu jedem Hof dazu. Die armen Familien in den Bergregionen konnten oft nur eine Ziege halten, denn nicht jeder konnte sich eine Kuh leisten. Eine Kuh bedeutete schon gewissen Luxus. Zumeist wurden einzelne Tiere gehalten, die mehrere Aufgaben hatten. Das Viehhüten war zumeist die Arbeit der Kinder. War eine Familie etwas wohlhabender leistete sie sich einen Ochsen, der ja weder Milch geben konnte noch für Nachwuchs sorgte, sondern nur als Arbeitstier eingesetzt wurde. Ging es der Familie wirklich gut, konnten sie sich ein Pferd kaufen: In der Eifeler Grenzregion häufig Ardenner-Kaltblutpferde, im Rest des Rheinlandes das Rheinisch-Westfälische Kaltblutpferd. Mitmachmuseum im Nationalpark Eifel Tauchen Sie im LVR-Freilichtmuseum Kommern in vergangene Zeiten ein und erfahren Sie frühere Arbeitstechniken und Bräuche. Eltern haben die Möglichkeit ihren Kindern hautnah zu zeigen wie früher gekocht oder gewaschen wurde - ohne Waschmaschine oder Sparherd. Neben der Dauerausstellung "WirRheinländer", die zu einem Streifzug durch die Geschichte des Rheinlands und der Lebensverhältnisse seiner Menschen von der französischen Besetzung 1794 bis 1955 einlädt, können Besucher vom 17. März 2019 bis zum 9. Februar 2020 auch die Sonderausstellung "Kasper, Seppel und der Räuber" erleben. Über 90 Veranstaltungen laden zum hautnahen Erleben und Staunen auf das Leben im Rheinland ein. Im März findet die jährliche Traditionsveranstaltung "Verrücktes Holz" statt, bei der beeindruckende Rückepferde, Kaltblutpferde, Schlepper, Oldtimer und Unimogs zum Einsatz kommen, die vor allem bei den jungen Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Jahrmarkt "anno dazumal" bietet einen Streifzug durch die Geschichte des Volksvergnügens - mit rund 90 Karussells, unter anderem dem ältesten Pferdekarussell aus den 1880er-Jahren, historischem Variété, einer Freiluft-Arena, einem Wandertheater und tollen Schaubuden fühlen Sie sich wie in die 'alten Zeiten' zurück versetzt. Die Ausstellung Zeitblende versetzen wir uns weitere 11 Jahre zurück, in das Jahr 1969 - die Zeiten der Googomobile und Käfer, Schlager und den Hits von Woodstock! Sie haben die 69-er Zeiten miterlebt? Dann werden Sie jetzt Zeitzeuge und teilen Sie Ihre Erlebnisse und Erinnerungen mit anderen Besuchern. Auch "Nach der Ernte" heißt es die ganze Familie jährlich mit Kaltblutpferden, Zugochsen, diversen Oldtimer-Traktoren und alten landwirtschaftlichen Geräten willkommen! Zum Jahresende erklingt in den Bauernstuben des Mitmachmuseums vorweihnachtliche Hausmusik und lässt Große und Kleine Besucher in frühere Zeiten eintauchen. Kinder können in der Bastelstube Weihnachtsschmuck selber basteln oder kleine Geschenke herstellen. Lassen Sie sich vom "Advent für alle Sinne" in eine entspannende und vorweihnachtliche Zeit verführen! Wie kann man Kinder dafür begeistern, ins Museum zu gehen? Das LVR-Freilichtmuseum Kommern bietet über das ganze Jahr verteilt spannende Kurse für Kinder und Erwachsene an. Kleinkinder können z.B. Abenteuer auf der Streuobstwiese entdecken und erleben, Schnitzen lernen oder wilde Gassen-, Hinterhof- und Indianerspiele spielen! Das Kindermuseum bietet außerdem auch für Kindergärten tolle Projekte an: Von "Schule zur Kaiserzeit", über "Fleißige Bienen: Honig und Wachs' bis zu "Verfilzt nochmal: Mit Schafwolle gestalten' ist bestimmt für jede Kindergruppe eine Mitmach-Aktion dabei! In der Ferienzeit bietet das Museum während der Sommer- und Herbstferien in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ein Ferienprogramm mit Mitmach-Aktionen, wie z.B. Filzen oder Bändchen weben, an. Das Museum bei einem Kindergeburtstag entdecken Mit Freunden macht das Erkunden von neuen Dingen am meisten Spaß. Deswegen eignet sich eine Geburtstagsfeier im familienfreundlichen Museum besonders - ob in der Natur im Abenteuerwald des WPZ mit tollen Holzwegen, Abenteuerwald und Baumklettern oder im Museum selbst. Dort können die Kinder gemeinsam backen, spielen oder Saft pressen. Weitere Infos zur Buchung finden Sie hier. Details zur Öffnungszeiten und Eintritt Das Freilichtmuseum ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet! Im Sommer vom 1. April bis zum 31. Oktober ist das Mitmach-Museum von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Im Winter vom 1. November bis zum 31. März öffnet das Museum seine Türen von 10 bis 17 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten an Feiertagen und den Gastwirtschaften auf dem Museumsgelände finden Sie hier: https://kommern.lvr.de/de/den_besuch_planen/praktische_infos/oeffnungszeiten_und_anfahrt_1/oeffnungszeiten__anfahrt___preise.html#dt Der Eintritt in das Museum ist in jedem Monat am zweiten Freitag frei! Natürlich haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren im familienfreundlichen Museum immer freien Eintrit. Erwachsene und Eltern zahlen 7,50 € pro Person. Schwerbehinderte, Studenten, Auszubildende, HartzIV-Empfänger zahlen 5,50 € und Gruppen ab 10 Personen Erwachsene 7,00 € Die Parkgebühr beträgt 2,50€. Weitere Aagebote des LVR-Freilichtmuseum Kommern finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://kommern.lvr.de/de/den_besuch_planen/praktische_infos/oeffnungszeiten_und_anfahrt_1/oeffnungszeiten__anfahrt___preise.html#dt 

