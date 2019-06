Flying Fox-Park Zülpich: Ausflugsziel für die ganze Familie

Die Erlebnisausstellung "Wildnis(t)räume"

Anzeige. "Wildnis(t)räume" -das ist eine faszinierende Ausstellung auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern für Kinder und Erwachsene im Nationalpark Eifel in Nordrhein-Westfalen. Mit vielen Sinneserlebnissen ist hier Bemerkenswertes aus der Natur des Nationalparks Eifel und der Welt zu erfahren. Das spannende Erlebnis ist ideal für einen Familienausflug auch bei schlechtem Wetter oder der Feier eines Kindergeburtstags. Das Ausflugsziel Nationalpark Eifel bietet mit dieser Sonderausstellung in dem tollen Besucherzentrum Spaß für die ganze Familie. Die Sehenswürdigkeiten und "Sinneserlebnisse" Bei Ihrem Ausflug freut sich die Familie oder Ihre Schulklasse über Sinneseindrücke aus der Region Eifel. Was es auf dem Gelände zu sehen gibt: eine kleine Maus und einen großen Bären. Was zu hören ist: viele Tierstimmen und Geräusche aus der Natur. Was angefasst werden darf: ein starker Hirsch und zwei Biber mit weichem Fell. Zum Biber gibt's für die kleinen Gäste sogar einen Kinderfilm. Und die besondere Attraktion, der "Zauber der Wildnis", überrascht alle, die keine Angst vor Dunkelheit und Gewitter haben. Nur Mut, wer sich am Geländer festhält kann hier etwas Besonderes entdecken. Nicht nur die Kinder kommen auf ihre Kosten Die "Wildnis(t)räume" ermöglichen neben den Kindern auch den Eltern oder Großeltern eine Auszeit: neben ausreichend Bewegungsraum zum Erkunden und Spielen, gibt es ähnlich wie in einem Museum ruhige Sitzecken mit Panoramablick zum Wohlfühlen und Träumen. Auch der Kinderwagen oder Rollstuhl kann problemlos mitgenommen werden, denn die Ausstellung ist komplett barrierefrei. Die "Wildnis(t)räume" sind ein Ausflugsziel für die ganze Familie - und das auch bei schlechtem Wetter! Wir bieten kindergerechte Aktivitäten für drinnen und draußen. Ohne Voranmeldung finden täglich um 14 Uhr - an Sonn-und Feiertagen zusätzlich um 11 Uhr - eineinhalbstündige Führungen mit dem Ranger für alle Gäste durch die Ausstellung statt. Sie können aber auch eine ganz persönliche Führung mit dem Ranger buchen und mit einer kurzen Wanderung oder Naturerlebnisspielen auf einer nahe gelegenen Wiese ergänzen. Entdecken Sie die Eifel! Kindergeburtstag Extra-Tipp: Wie wäre es mit der Feier eines Geburtstags Ihres Kindes? Einen unvergesslichen Kindergeburtstag können Sie mit dem Ranger in der Ausstellung "Wildnis(t)räume" feiern. Es wird gemeinsam geforscht, ausprobiert, gebastelt und der vom Geburtstagskind mitgebrachte Kuchen darf verzehrt werden. Die Programme sind für Vorschulkinder und Schulklassen geeignet. Mehr Informationen zu Ihrem Ausflug, Geburtstag, Kindergeburtstag finden Sie hier.Wir freuen uns, Sie bald in der Ausstellung "Wildnis(t)räume" begrüßen zu dürfen! Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! Forum Vogelsang IP Vogelsang 70D-53937 Schleiden Tel: 02444/915740 info@nationalparkzentrum-eifel.de

