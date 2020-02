"Das perfekte Dinner" tourt durchs Naheland

Mit Kantholz auf Kollegen eingeschlagen - Schädelbasisbruch

Kuchenheim. Bereits am Samstag, 7. Dezember, hatten Angestellte einer Firma auf einem Firmengelände an der Tomberger Mühle in Kuchenheim gefeiert. Im Laufe der Feierlichkeit wurde nach Polizeiangaben viel Alkohol getrunken. Ein 29-jähriger Euskirchener wurde, vermutlich aufgrund des übermäßigen Alkoholgenusses, aggressiv. Er zog ein Kantholz (8/10) aus einer zuvor entfachten Feuerstelle und Schlug damit auf einen 27-jährigen Arbeitskollegen ein. Der erste Schlag traf den Euskirchener seitlich am Kopf. Ein weiterer Schlag auf die Schulter. Danach war das Opfer bewusstlos.