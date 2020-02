Im Nostalgiebus durch die "Alte Welt"

Geplant sind acht Fahrten, die jeweils im Wechsel über das Kalkbergwerk in Wolfstein oder das Museum für Zeit in Rockenhausen geführt werden. Begonnen werden die Touren entweder in Otterberg oder Meisenheim.

Neben der erlebnisreichen Fahrt im historischen Bus, der ursprünglich in den Schweizer Bergen unterwegs war, lockt das Angebot mit einer geführten Besichtigung der Abteikirche und Altstadt in Otterberg. In Meisenheim wird die Schlosskirche besucht und durch die malerische Altstadt geführt. Alternativ wird entweder ins Kalkbergwerk in Wolfstein eingefahren oder das spannende Museum für Zeit in Rockenhausen mit seiner einzigartigen Großuhrensammlung besucht. Dazwischen stehen die imposanten Überlandfahrten durch die „Alte Welt“ auf dem Programm. Hier bietet sich so mancher einmalige Ausblick. Das leibliche Wohl kommt bei einer Rast in einem guten Landgasthof nicht zu kurz. Das gesamte Programm dauert von circa 10 bis 17.30 Uhr.

Touren im Oldtimer-Bus durch die "Alte Welt"

Anmeldungen sind ab dem 26. Februar, 11 Uhr, für die Touren mit Startpunkt Otterberg bei der Tourist-Information Otterbach/Otterberg, Hauptstraße 54, in Otterberg möglich, und zwar über Telefon 06301 / 607800 oder per E-Mail tourist-info@otterbach-otterberg.de. Weitere Auskünfte gibt es auch der Webseite www.otterbach-otterberg.de.

Für die Touren mit Startpunkt Meisenheim ist die Anmeldung bei der Tourist-Information Ferienregion Nahe-Glan Büro Meisenheim, Untergasse 1, möglich über Telefon 06751 / 811173, E-Mail touristinfo@vg-nahe-glan.de. Hier gibt es Infos unter www.ferienregion-nahe-glan.de.

Die Kosten betragen 43 Euro pro Person. Darin enthalten ist die Fahrt im dem Oldtimerbus inklusive aller Eintritte und Führungen in den Sehenswürdigkeiten sowie die Reisebegleitung im Bus. Das Mittagessen kann aus freigewählt werden und gehört nicht zum Leistungsumfang.

Termine der Nostalgiebus-Touren durch die "Alte Welt"