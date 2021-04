18-Jährige übersteht spektakulären Unfall unversehrt

Die Gentlemen der Eifel fahren aus

Gemünd. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, werden sich Wolfgang und Marvin Meyer in feinen Zwirn kleiden, sich mit der eleganten Robe auf ihre klassischen Motorräder schwingen und mit besten Manieren durch Gemünd fahren. Und ja, die beiden wollen an diesem Tag unbedingt auffallen.