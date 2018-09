32. Mittelalterlicher Markt mit Ritterturnier

Vielen gilt der Markt in dem rheinland-pfälzischen Kur- und Weinort an der Nahe als eines der schönsten Mittelalterspektakel in Deutschland. Auf jeden Fall ist er ein unvergessliches Fest für die ganze Familie.

Der Handwerkermarkt mit rund 100 Ständen findet im alten Ortskern von Ebernburg unterhalb der gleichnamigen Burg statt. Auf den Nahewiesen messen sich stolze Ritter in spektakulären Zweikämpfen vor der einmaligen Kulisse des mächtigen Rotenfels. Das Ritterturnier wird gestaltet von der bundesweit bekannten Stuntgruppe "Die Ritter von Ebernburg" der Pferdestunts-Company. In ihrem Programm "Das Amulett des Seth" kommen bis zu sieben Stuntpferde zum Einsatz sowie zahlreiche Schauspieler in prachtvollen Gewändern sowie über 30 Krieger zu Fuß. Insgesamt laden mehr als 200 historisch gekleidete Akteure zu dieser großartigen Veranstaltung ein. Beginn des Turniers am Samstag und Sonntag ist jeweils um 15 Uhr.

An allen Tagen wird Unterhaltung für Groß und Klein mit reichlich Gaukelei, Musik und Tanz auf allen Plätzen, Gassen und Tavernen des Marktgeländes geboten. Bader, Töpfer, Holzbildhauer, Wachsgießer, Gold- und Hufschmiede, Salzsieder, Korbflechter u. v. m. bieten ihre Dienste an oder geben Einblick in ihr Handwerk. Ein Dutzend mittelalterliche Musikgruppen, Spielleute und Gaukler ziehen an den drei Tagen durch den historischen Ortskern oder spielen auf der Bühne auf. Mit dabei sind Spectaculatius, Die Galgenbrüder, Ars Floreo, Gaukler Jo, Spielmann Robert, Thelonius Dilldapp u. a. Auch wieder mit dabei ist der Medicus Dr.Dr.Dr. Bombastus, der berühmte Schneider von Hämorrhoiden. Märchenerzähler und Bogenschützen lassen Kinderaugen strahlen.

Der Festumzug am Samstag- und Sonntagnachmittag, der Wettstreit der Sackpfeifen u.v.m. locken täglich Tausende in den romantischen Naheort. Am Freitag beginnt der Markt um 17.00 Uhr und endet gegen Mitternacht. Am Samstag und Sonntag ist die Markteröffnung jeweils um 11.00 Uhr, Marktende ist am Samstag nicht vor Mitternacht, am Sonntag erfolgt um 20 Uhr ein Kehraus mit anschließendem fulminanten Finale aller Akteure auf der Bühne. Weitere Infos: Tourist-Info, Berliner Str. 60, 55583 Bad Münster am Stein-Ebernburg, Tel: 06708 - 641780, info@bad-muenster-am-stein.de, www.bad-muenster-am-stein.de