4 500 Euro für die Jubiläums-Tombola der Vor-Tour

Traktorfahrer nach Unfallflucht gesucht

Gillenfeld. Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines roten Traktors, der während der Fahrt ein Wohnhaus beschädigt haben soll. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am vergangenen Freitag, 10. Juli, gegen 12 Uhr, mit einem roten Traktor die Schulstraße in Gillenfeld von der Brunnenstraße kommend in Richtung Schule. In Höhe der Hausnummer 6 stieß der Traktor in einem…