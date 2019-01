50 Herzenswünsche erfüllt

Mordversuch in Osburg bei "Aktenzeichen XY"

Osburg. Ein Unbekannter hat am 12. August 2017 zwischen 2.30 und 2.45 Uhr auf das durch einen Rollladen geschlossene Fenster eines Wohnhauses in der Bergstraße in Osburg geschossen. Der Schuss galt laut Ermittlern dem Bewohner des Hauses. Der Fall wird am Mittwoch, 9. Januar, bei der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt.