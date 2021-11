ab 28. November 2021 Artikel teilen





535 Pikse: Sonder-Impfaktion in Rheinböllen ist gefragt

Hunsrück/Nahe. 535 Impfungen am Samstag - das ist die Zwischenbilanz der ersten Sonderimpfaktion der Praxis Dr. Brenner in Rheinböllen (Bahnhofstraße 17). Auch am heutigen Sonntag wird geimpft.