6,3 Millionen für den Gigabit-Ausbau

„Das Land unterstützt den Landkreis Bad Kreuznach auf seinem Weg hin zum Gigabit-Landkreis mit 6,3 Millionen Euro. Damit kann der Kreis den Ausbau realisieren und über 2100 Haushalte, mehr als 50 Unternehmen und mehr als 30 Schulen mit Glasfaser direkt bis ins Gebäude anbinden“, sagte Stich bei der Übergabe. Der Kreis sei einer von insgesamt neun sogenannten Gigabit-Landkreisen im Land.

Insgesamt befinden sich derzeit 24 Breitbandinfrastrukturprojekte in 22 Landkreisen in der Umsetzung. In den laufenden Projekten würden derzeit über 11.500 Kilometer an Glasfaserkabeln neu verlegt, insbesondere in ländlichen Regionen, so Stich. "Das ist ein deutliches Signal mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht gerade auch in den Dörfern zeitgemäße und moderne Arbeitsformen."