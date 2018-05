64 Seiten für Genießer!

Exotische Früchte aus Übersee, Weine aus Frankreich, Fleisch aus Südamerika, Käse aus Italien - und das alles aus dem Supermarkt um die Ecke. In Sachen Genuss steht uns die Welt offener denn je. Eine tolle Sache, ohne Frage. Aber bisweilen scheint da bei aller Weitsicht der Blick fürs Lokale ein wenig eingetrübt zu sein. Dabei liegt auch hier das Gute oft so nahe. Direkt vor der Haustür sozusagen. Landwirte, die besondere und seltene Tierrassen züchten und vermarkten, handwerklich arbeitende Käsereien oder Schinken- und Rohwurst-Erzeuger, Manufakturen für kulinarische Spezialitäten, kleine Brauereien und Röstereien und Weinerzeuger von Weltrang – das alles und noch viel mehr ist in den Regionen Nahe, Hunsrück und Mittelrhein zu finden.

Diesen Blick fürs Lokale wollen wir schärfen - und richten den Fokus im neuen WochenSpiegel-Magazin »Genussregion Nahe-Rhein-Hunsrück« auf die kulinarischen Schätze der Region. Wir stellen Ihnen Erzeuger von Lebensmitteln vor, die in und für die Region erzeugt werden. Wir beleuchten die heimischen kulinarischen Traditionen, schauen in Töpfe und Pfannen von Hobbyköchen und Profis, erzählen von heimischen Winzern und deren erstklassigen Tropfen, vermitteln Wissenswertes rund um Weinkeller und Küche und versorgen Sie mit Informationen zu Einkaufsquellen und Veranstaltungen, bei denen Genießer auf ihre Kosten kommen. Wussten Sie zum Beispiel, dass es nicht nur Wein- oder Bier-, sondern auch Fleisch-Sommeliers gibt? Und das mit Astrid Gräfin zu Münster eine davon in Bad Kreuznach ihrer Arbeit nachgeht? Für unser Genussmagazin haben wir der Gräfin mit dem Gespür für Fleisch einen Besuch abgestattet. Zudem verrät Kaffee-Enthusiast und Oldtimerfan Karl-Heinz Schau, weshalb Espresso das Beste ist, was einer Kaffeebohne passieren kann. Und Küchenchef Frank Aussem zeigt, was die Kloß-Küche so interessant macht. Zusätzlich verrät die 64 Seiten starke Erstausgabe unseres neuen Genussmagazins, weshalb Weinfreunde auch mal über den trockenen Tellerrand schauen sollten, und auch Expertentipps für den Weg durch den Pfannen-Dschungel halten wir bereit.

Und das Beste: Das neue WochenSpiegel-Magazin gibt‘s kostenlos. Wo genau, erfahren Sie hier:

Das Magazin »Genussregion Nahe-Rhein-Hunsrück« gibt es kostenlos unter anderem in allen WochenSpiegel-Geschäftsstellen, bei der Tourist-Info im Haus des Gastes in Bad Kreuznach, den Verbandsgemeindeverwaltungen in Langenlonsheim, Rüdesheim und Bad Kreuznach, bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach, beim Verkehrsverein Rheingrafenstein, in zahlreichen Gastronomiebetrieben und Feinkostläden an Rhein, Hunsrück und Nahe und natürlich auch als »e­-Paper« unter www.wochenspiegellive.de