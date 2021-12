A61: Lkw beschädigt zwei Brückenbauwerke

Brand in einem Einfamilienhaus

Daun. Am Dienstag, 30. November, gegen 20.56 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei über den Brand in einem Einfamilienhaus in Daun informiert.Nach erstem - ausdrücklich nicht abschließenden - Ermittlungsergebnis war der Brand im Wohn-/ Essbereich des Anwesens entstanden. Hier war ein hölzerner Schaukelstuhl auf bisher unbekannte Art und Weise in Brand geraten. Die 80-jährige alleinige…