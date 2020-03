Amphibien wandern wieder!

An einigen Straßen im Kreisgebiet sind daher Leiteinrichtungen und Warnschilder zum Schutz der Tiere angebracht. Auch sammeln ehrenamtliche Helfer Tiere ein und tragen sie über die Straße. Pro Saison können so an einer Straße durchaus circa 5 000 Amphibien gerettet werden.

Trotz aller Schutzmaßnahmen werden aber jedes Jahr viele Amphibien durch Fahrzeuge getötet. An allen Querungsstellen Zäune aufzustellen und Umsetzaktionen durchzuführen ist leider nicht möglich. Angesichts der akuten Bestandsgefährdung der heimischen Amphibienarten bittet die Kreisverwaltung alle Autofahrer, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden, durch eine angemessene Fahrweise auf die wandernden Tiere Rücksicht zu nehmen. Ebenso sollte verstärkt auf die ehrenamtlichen Helfer, die in den Morgenstunden bei Ihren Umsetzaktionen häufiger die Straße überqueren müssen, geachtet werden.

Krötenwanderungen können im gesamten Kreisgebiet auftreten. In erhöhtem Maße auf folgenden Straßenabschnitten:

K 19, K 18 – B 50 (Simmern – Nannhausen – Nickweiler)

K 46 (zwischen Kleinweidelbach und der B50 im Bereich des Ellerner Weihers)

L 108 (Tiefenbach – Kreershäuschen)

L 203 (Ortsdurchfahrt Buch im Bereich Dorfweiher)

L 212 / Abzweig K 118 (zwischen Weiler und Bad Salzig in Höhe der LVA Mittelrheinklinik)

L 214 (zwischen Leiningen und Sauerbrunnen)

L 220 (Bereich Tongrube bei Pleizenhausen)