"Anfänge in Wien": Haydn-Konzertreihe startet

Haydns Klaviersonaten standen lange im Schatten der Werke Mozarts und Beethovens. In den letzten Jahren aber hat sich zunehmend wieder die Erkenntnis durchgesetzt, dass diese Werke zum Besten gehören, was je komponiert wurde. Der Zeitraum der Komposition dieser Sonaten beträgt etwa 45 Jahre, also eine Zeit, in der die barocken Meister Bach und Händel noch wirkten bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts. Haydns späte Werke weisen bereits weit in die Zukunft. Nicht ohne Grund gehören zu Haydns größten Bewunderern Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Claude Debussy und Maurice Ravel.

Das erste Konzert steht unter dem Titel "Anfänge in Wien". Aufgeführt werden die Sonaten, die Haydn etwa 1749 bis 1755 komponierte und die zu seinen frühesten überlieferten Werken überhaupt gehören. Der Eintritt beträgt 20 Euro, für Schüler und Studenten ermäßigt 15 Euro. Kartenvorverkauf: Gesundheit und Tourismus GmbH, Kurhausstr. 22-24, Bad Kreuznach Tel. 06 71 / 8 36 00 50.

Weitere Infos und Kartenbestellungen unter 0 15 21 / 8 04 68 38 oder www.haydn-projekt-2020-21.de