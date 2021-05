ab 30. Mai 2021 Artikel teilen





Anhänger brennt auf B50 vollständig aus

Hunsrück/Nahe. Am Samstagmorgen, 29. Mai, bemerkte ein Pkw-Fahrer auf der B50 bei Niedersohren, dass sein Anhänger anfing zu brennen. Er hielt sofort auf dem Standstreifen an. Der mit Holzmöbeln beladene Anhänger geriet sehr schnell in Vollbrand und brannte vollständig aus.