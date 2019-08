Anzeigen gegen Gaffer

Im Stadtgebiet, Höhe Tieftrog, kam der Fahrer, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, bei Nässe ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hier durchbrach das hochmotorisierte Fahrzeug die Leitplanke und hing zur Hälfte über dem Abgrund. Der Fahrer wurde leicht verletzt, konnte sein Fahrzeug jedoch noch selbständig verlassen.

Durch den Unfall wurden Fahrzeug- und Leitplankenteile auf der Fahrbahn in beide Richtungen verteilt, so dass eine Vollsperrung für circa 90 Minuten in beide Richtungen erforderlich war.