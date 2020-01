Ausstellung: "Unsere BUGA beginnt jetzt"

Möglicher Sprengkörper bei der Polizei in Wittlich abgegeben

Wittlich. Am heutigen Montag, 6. Januar, gegen 15.20 Uhr erschien ein Zeuge auf der Wache der Polizeiinspektion und gab einen seilumwickelten Gegenstand ab, den er auf einem Verteilerkasten eines Telefonanbieters in der Feldstraße in Wittlich gefunden hatte. Da er den Gegenstand als polizeirelevant einschätzte, nahm er ihn an sich und brachte ihn in den Eingangsbereich der Polizei, um ihn hier abzugeben. Aufgrund der Aussehens musste die Polizei davon ausgehen, dass es sich möglicherweise um einen selbstgebauten Sprengkörper mit einer Länge von ca. 20 cm und einem Durchmesser von etwa 4 cm handeln könnte.