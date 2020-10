In Kümbdchen auf dem Parkplatz des Raiffeisenlagers, in Simmern am Friedhof und in Rheinböllen in der Marktstraße wurden jeweils die Seitenscheiben der geparkten PKW eingeschlagen und Bargeld, EC-Karten und Handys aus dem Inneren der Fahrzeuge entwendet.

Hinweise zur Sache bitte an die Polizeiinspektion in Simmern unter der Telefonnummer 0 67 61 / 92 10.