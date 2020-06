B 327: Kradfahrer mit 1,41 Promille gerät in Gegenverkehr

Maring-Noviand: Stoffmasken nähen für einen guten Zweck

Maring. Sigrid Grewelding aus Maring-Noviand näht Stoffmasken für einen guten Zweck. 750 Euro sind so an Spenden zusammengekommen.Aus Kurzarbeit entstand spontan eine Idee, die Sie promt umsetzte, und das für einen guten Zweck. Sigrid Grewelding wohnt in Maring-Noviand und wollte in Ihrer neu gewonnen Freizeit etwas Gutes tun. Und so nähte sie Stoffmasken für eine kleine…