B 50: Audi in Leitplanke gedrängt

Fassrollen: Olewiger Feuerwehr verteidigt Titel

Stadt Trier. Bestes Weinfest-Wetter, gute Musik und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das 71. Trier-Olewiger Weinfest begeisterte bis zum Sonntagabend bereits tausende feierfreudige Weinfreunde. Nach dem Krönungsabend am Mittwoch, dem Olewiger Abend am Donnerstag, dem Höhenfeuerwerk am Freitag und dem Fassrollen am Sonntagnachmitttag steht mit dem traditionellen Trierer Abend am heutigen Montag der gemütliche Abschluss der sechstägigen Veranstaltung bevor.