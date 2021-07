Wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte, hatte die 56-Jährige offenbar in einem Kreuzungsbereich Gas und Bremse verwechselt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Dort verstarb sie jedoch in der Nacht zum Sonntag.

Noch während des Einsatzes störten Schaulustige die Rettungsarbeiten. Einige versuchten, die Maßnahmen mit dem Handy zu filmen. Sie erhielten einen Platzverweis.