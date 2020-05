Bad Kreuznach: Kultursommer im Zeichen von Corona

Die neue Ausstellung „Pippi Langstrumpf, Petterson und Mama Muh – Schwedische Kinderbuchhelden im Figurentheater“ im PuK, dem Museum für PuppentheaterKultur Bad Kreuznach, wurde speziell für den Kultursommer 2020 konzipiert, der das Motto „Kompass Europa: Nordlicher“ trägt. Sie kommt genau richtig zum Jubiläum von Pippi Langstrumpf, denn Astrid Lindgrens Buch wurde vor 75 Jahren in Schweden erstmals veröffentlicht! Die Marionetten von Pippi und anderen Kultfiguren der schwedischen Kinderliteratur werden vor Ort zu sehen sein. Das PuK zeigt aber noch mehr, erklärt Museumsleiter Markus Dorner: "Wir werden ab dem 15. Mai ganz regulär öffnen, mit einem angemessenen Sicherheitskonzept, mit Maskenpflicht in den Innenräumen – aber mit Zugang zur gesamten Ausstellung." Dazu gehört auch „The Voice of Puppetry“. Die Multimedia-Sonderausstellung zu den Sprechern hinter den beliebten Figuren wie Jim Knopf, Kermit, Käptn Blaubär hatte bis zur Schließung des Museums schon viele Fans gefunden.

Live-Musik und Kabarett im Autokino

Vom 14. bis zum 18. Mai ist die Pfingstwiese in Bad Kreuznach der Ort für ein erstes ganz besonders Live-Festival: Die Technik eines Autokinos wird genutzt, um jeweils vor dem Film Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne und dem Publikum ein echtes Live-Erlebnis zu geben. Die Auftritte von Tobias Mann, Lars Reichow und Liedermacherin Sarah Lesch sowie Programme von SWR4 und SWR1 werden auf die Großleinwand übertragen, der Sound kommt über das Autoradio direkt zum Publikum. Nach dem Live-Programm, das jeweils um 20 Uhr startet, werden dann ab 22 Uhr auch Filme gezeigt.

Kulturgenuss trotz Corona

Kulturminister Wolf ist vorsichtig optimistisch: "Der Kultursommer nimmt an Fahrt auf. Wir passen das Programm an die besonderen Gegebenheiten an. Manches wird nächstes Jahr nachgeholt, manches vollständig oder teilweise digital zu sehen sein, anderes mit neuem Format. Schutzkonzepte in Museen und die Veranstaltungsform Autokino ermöglichen den Besucherinnen und Besuchern, die weiterhin nötigen Sicherheitsabstände einzuhalten und trotzdem Kultur erleben zu können."

„Die Kulturveranstalter im Land planen derzeit um und versuchen, mit unserer Unterstützung, das Beste aus der herausfordernden Situation zu machen; dies im Interesse des Publikums, aber natürlich auch der Künstlerinnen und Künstler und aller derjenigen, die von Kultur leben“, sagt Kultursommer-Geschäftsführer Jürgen Hardeck. Weitere Informationen: www.kultursommer.de