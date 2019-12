Bad Kreuznach: Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Der bislang unbekannte Täter gab sich als Bauarbeiter aus, der aufgrund stattfindender Bauarbeiten in der Straße die Wasserversorgung des Wohnhauses überprüfen müsse. Der Handwerker forderte die Geschädigte auf, im Bad auf seine Anweisung hin das Wasser wiederholt an- und abzustellen, damit er bestimmte Überprüfungen durchführen könne. In der Zeit, in der sich die Geschädigte im Badezimmer befand, entwendete der Täter unbemerkt Wertgegenstände aus der Wohnung.

Bereits am 15. November kam es in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach zu einem ähnlichen Fall. Es ist bislang noch unbekannt, ob es sich hierbei um den gleichen "Handwerker" handelt oder sich lediglich die Vorgehensweisen entsprechen.

Übereinstimmend ist jedoch in beiden Fälle, dass Wohnhäuser ausgewählt wurden, in deren unmittelbaren Nähe tatsächlich Straßen- oder Kanalarbeiten durchgeführt werden. Die Polizei warnt daher von Personen, die sich als Handwerker oder Bauarbeiter ausgeben, um vorgeblich die Wasserversorgung in Wohnungen überprüfen wollen.