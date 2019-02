ab 19. Februar 2019 Artikel teilen





Bälzer Knorrköpps närrischer Filmpalast

Hunsrück/Nahe. Am Wochenende war es soweit: Die zweite Karnevalistische Weinprobe der Bälzer Knorrköpp. Eine besondere Abwechslung in den närrischen Tagen. So fanden nach dem bereits gelungenen Auftakt in 2018 nun noch einmal deutlich mehr Besucher den Weg in die Bopparder Narrhalla.