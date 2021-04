"Beller Roul" in Kirchberg: Spatenstich für 56 Wohnungen

Die „Beller Roul“ im Herzen von Kirchberg steht für 56 moderne Eigentumswohnungen. Alle Objekte liegen in zentraler Wohnlage und sind mit einer hochwertigen Ausstattung (z.B. Fußbodenheizung, Aufzug, Balkon oder Terrasse und einer eigenen Wärmepumpe) versehen. Des Weiteren bieten die zwei Gebäude E-Ladestationen für Kfz und 66 Stellplätze, die teilweise als Carport ausgestaltet sind. Das Projekt der Firma Horst Schenk Projektentwicklung GmbH startete mit dem Spatenstich am 22. Marz, offiziell in die Bauphase.

Projektiert sind 37 Einheiten in einer Seniorenresidenz, die auch eine Betreuung durch das Deutsche Rote Kreuz bietet. Alle Wohnungen sind barrierefrei. Das Angebot wird durch die Nutzung der Gemeinschaftsräume im Gebäude abgerundet. Dazu kommen noch einemal 19 Wohnungen in einem neuen Mehrfamilienhaus. Der Erstbezug ist im Herbst 2022 geplant, beide Gebäude sind Niedrigenergiehäuser nach dem KfW-Energieeffizienzstandard 55.

Unbeschwertes Wohnen in ältester Stadt des Hunsrücks

Mit der Vermarktung der Immobilien wurde die Volksbank Hunsrück-Nahe eG beauftragt. Armin Käfer, Immobilienberater der Volksbank, betreut das Projekt vor Ort. „Diese modernen und lichtdurchfluteten Wohnungen bieten unbeschwertes Wohnen in der ältesten Stadt des Hunsrücks und liegen zentral in unmittelbarer Nachbarschaft zum historischen Stadtkern. Da bleiben keine Wohnträume offen!“ so beschreibt Käfer die 2-3 Zimmer-Wohnungen.

Projektleiter Horst Schenk freut sich: „Es sind bereits jetzt über 50 Prozent der Wohnungen verkauft.“ Die Firma Horst Schenk Projektentwicklung blickt bereits auf über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von zeitgemäßen und anspruchsvollen Immobilien zurück. Das mittelständige Unternehmen mit Sitz in Elz, Kreis Limburg-Weilburg hat sich über die Region hinaus als kompetenter und zuverlässiger Partner etabliert.

Weitere Infos: www.volksbank-hunsrueck-nahe.de (Rubrik: Immobilien).