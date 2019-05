"Erste Runde geht klar an uns"

Drei Sommermonate für die Kunst

Speicher. Am 7. Juni startet der Kultursommer in Speicher. Dann treffen sich Laien und Profis, um gemeinsam kreativ zu sein. Was aus einem leerstehenden Industriegebäude werden kann, wenn Menschen mit Träumen und Tatkraft aufeinandertreffen, zeigt sich in Speicher: Hier entwickelt sich seit 2017 ein Kulturzentrum im ehemaligen Plewa-Werk. Von Juni bis August verwandelt…