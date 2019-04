Bewaffneter Beziehungsstreit endet im Krankenhaus

Gegen 2.30 Uhr früh stürmte die junge Frau mit ihren Begleitern die Wohnung ihres 20-jährigen Freundes. Dabei ging die Wohnungstür zu Bruch. In der Wohnung soll schließlich ein 29-jähriger Kumpel den Fremdgeher mit einem Einhandmesser angegriffen und an den Händen schwer verletzt haben. Der Fremdgeher konnte allerdings das Blatt wenden und den Angreifer mit seinem Messer leicht am Hals verletzen. Anschließend flüchteten die drei Angreifer aus der Wohnung, wo sind von der herbeigerufenen Polizei gestellt wurden. Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Sie standen zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss und sind bei der Polizei keine Unbekannten. Die genauen Hintergründe der Tat müssen in den jetzt eingeleiteten Strafverfahren ermittelt werden.