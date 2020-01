Bockenau: Tödlicher Unfall auf der L 108

Mit "Halaudi" in die wilden 20er!

Stadt Trier. Mit einem gut besuchten Ordensfest in den Viehmarktthermen startete die KG Heuschreck 1848 am Freitagabend in den Sitzungskarneval, der bei Triers ältester Karnevalsgesellschaft diesmal ganz unter dem Sessionsmotto "Halaudi - Die wilden 20er" steht. Höhepunkte der knapp zweistündigen Veranstaltung waren die Ernennung drei neuer Senatsmitglieder sowie die Aufnahme des langjährigen Aktiven Rainer Lübeck nach 30-jähriger "Probezeit" in den Elferrat.