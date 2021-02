Boppard: 3 180 Euro beim "Sternsingen" gesammelt

Need assistance with your college term paper? Order 100% original custom written term papers from our professional online research pay for essay writing uk. Deshalb geht ein herzlicher Dank an alle, die die Aktion unterstützt haben., an alle Geschäfte, Institutionen und Vereine, die mit dem Aufstellen von Spendendosen und Plakaten behilflich waren, auch an die, die dazu bereit waren, aber wegen Corona an der Aktion nicht teilnehmen konnten, an alle Helfer und Spenderinnen, die zur erfolgreichen Aktion beigetragen haben

Es kamen 3 180,62 Euro zusammen. Das ist ein wirklich beachtlicher Erfolg! Damit können wir Kindern in Not weltweit helfen. In Zeiten der Corona-Pandemie ist diese uneingeschränkte Solidarität wichtiger denn je. Stellvertretend für alle Sternsingerkinder haben in diesem Jahr die Brüder Adrian und Valentin Rees mit ihrem Freund Valentin Schick den Eröffnungsgottesdienst und den Empfangsgottesdienst mitgestaltet.

Im nächsten Jahr können alle Kinder hoffentlich wieder von Haus zu Haus gehen und den Segen bringen!